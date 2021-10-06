«Зеленое» монобольшинство сделало все для того, чтобы в Верховной Раде Украины девятого созыва у оппозиции не было законных механизмов для своей деятельности! Все депутаты, кроме «слуг народа», ни на что в этой Раде не влияют.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя». Вадим Рабинович в эфире телеканале «Украина 24».

«Мы – все депутаты, кроме «слуг», – ни на что в этой Раде не влияем. Более того, по сути, мы являемся соучастниками тех преступлений, которые совершает эта власть», – отметил политик.

Вадим Рабинович напомнил о предложении народного депутата, лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко всем депутатам уйти в неоплачиваемый отпуск, дабы не быть соучастниками, – пусть «зеленые» сами сидят в этой Раде и потом отвечают за все, что они «наработали».

«Я полностью поддерживаю Тимошенко, ведь мы – оппозиция – ничего не можем в этой Раде! Если нужно, то в парламенте найдется 226 готовых проголосовать даже за то, чтобы кошку собакой назвать! Просто противно… И, к слову, уйти в недоплачиваемый отпуск согласились мы – «ОПЗЖ», «Батькивщина», «Голос» – все, кроме одной фракции. Вывод один: в этом созыве Верховной Рады оппозиция ничего не может, она лишена каких-либо рычагов влияния – наши законы монобольшинством не поддерживаются, законно влиять на власть мы не можем.

Можно из картона вырезать наши фигуры, и из них будет столько же толка, как от реальных депутатов. Мы – номинальная оппозиция в рамках демократии, которая не может объединиться потому, что кому-то там «мешает Путин»… А надо было бы взять и вместе закончить эту вакханалию сумасшествия!» – рассказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».