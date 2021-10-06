Принятие закона о президенте или о вспомогательных и консультативных органах Президента является тоже крайне актуальной задачей.

сети Facebook. Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в

Сегодня внутренне-политические разборки в команде четко отражают главные беды нашей страны: и это не только Путин и коррупция, о которых сказано много, но и безответственность и цинизм как нынешней власти, так и парламентской оппозиции!

Сейчас много комментариев относительно нарушений парламентских процедур, неуважении к меньшинству в так называемом деле Разумкова. И это правда. Но правда и в том, что с 2014 года ни власть ни оппозиция не захотела восстановить регламентные нормы о статусе, правах и ответственности в деятельности коалиции и оппозиции, которые действовали в 2008-2010 годах и были удалены командой Януковича. Поэтому по факту нынешний статус как парламентской коалиции так и оппозиции является неформальным, потому что не урегулирован ни одним законодательным актом Украины.

Еще больше хаоса и безответственности в реальной практике действий офиса президента, который до сих пор действует вне закона. Напомню лишь два последних факта: первый помощник президента Шефир и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили работали на общественных началах. То есть работа по определению стратегии Украины, организации ежедневной деятельности президента с полным доступом к государственной тайне выполняли не государственные чиновники, а волонтеры?!

Очевидно, что принятие закона о президенте или о вспомогательных и консультативных органах Президента является тоже крайне актуальной и важной задачей.

Актуальным остается и принятие закона о запрете двойным гражданам по меньшей мере занимать должности в государственной службе и участвовать в выборах в Советы всех уровней!

Обще говоря сейчас стоит больше внимания уделять правовому статусу институтов власти, а не политическим или предвыборным заявлениям властей, которые к тому же никто из них не собирается выполнять. Потому что чиновники приходят, уходят, убегают и надеюсь будут попадать в тюрьму, а институты власти должны стабильно функционировать всегда!