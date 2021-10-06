Представители Нацкорпуса рассказали, что на вчерашнем рассмотрении апелляции относительно меры пресечения черкасских ветеранов было решено оставить под стражей Дмитрия Кухарчука, а Олегу Довбышу - изменить наказание.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

На сайте отмечается, что против обвиняемых черкасских ветеранов возбудили дело по статье 296, части 4 о «хулиганских действиях». Нацкорпус подчеркивает, что, по мнению правоохранителей, именно их совершили Кухарчук и Довбыш на протестах под ОП.

Вчера состоялось заседание, на котором рассмотрели апелляции относительно меры пресечения ветеранов. По его результатам, сообщает Нацкорпус, Олегу Довбышу назначили ночной домашний арест до 28 октября. «Зато Дмитрия Кухарчука судья оставил под стражей несмотря на то, что сторона обвинения не предоставила ни одного обоснования необходимости продолжать арест», - говорится в публикации. По мнению представителей Нацкорпуса, Кухарчука могли оставить под стражей из-за того, что именно он инициировал акцию в День Флага.

На сайте также сообщается, что на судебном заседании присутствовали и нардепы, в частности, Игорь Гузь и Яна Зинкевич с ІХ созыва, а также Олег Петренко с VIII созыва. «Какие готовы были взять ребят на поруки, о чем подали в суд соответствующие ходатайства», - добавляют представители Нацкорпуса.

Как сообщала Politeka, Шараскин рассказал, почему 27 сентября произошел срыв заседания дела Кухарчука и Довбыша.

Также Politeka писала о том, что ветерана Олега Довбыша отпустили под ночной домашний арест.