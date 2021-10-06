Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками свежими снимками. Девушка продемонстрировала свою фигуру в дизайнерском наряде.

Об этом пишет сайт Hyser.

После летних каникул, проведенных в Украине и в Италии, Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, вернулась в Америку, где она сейчас учится и живет. В своем микроблоге девушка поделилась серией снимков, которые она сделала в нью-йоркском ботаническом саду, где сейчас проходит выставка Yayoi Kusama Cosmic Nature.

Для похода на выставку Соня выбрала белое платье с вышивкой от украинского дизайнера Лилии Пустовит. Сейчас такой наряд можно купить со скидкой за 137 евро (приблизительно 4 000 гривен, - прим. ред.), в то время, как его полная стоимость составляет 390 евро (приблизительно 12 000 гривен, - прим. ред.).

Белоснежный летний наряд подчеркнул стройную фигуру Софии. Свой образ внучка легендарной исполнительницы дополнила аксессуаром, который в последние годы плотно вошел в жизнь не только модниц, но и всех людей на планете Земля – защитной маской. Правда, вместо обычной медицинской маски Соня отдала предпочтение дизайнерскому аксессуару от другого украинского дизайнера Виты Кин. Купить подобную маску с вышивкой на сайте дизайнера можно за 160 долларов (приблизительно 4 000 гривен, - прим. ред.). Такая роскошь далеко не всем украинцам по карману.

Известно, что проживание и учебу Сони в Америке оплачивает ее бабушка и родители. София Михайловна не хочет, чтобы ее внучка рано вышла замуж. Легендарная певица считает, что сначала девушке нужно получить хорошее образование.

Отметим, что недостатка в поклонниках у Сони нет. Французского бизнесмена Марко Дюмениля Евдокименко недавно сменила на бизнесмена украинского происхождения Дениса Жаданова. Отметим, что Соня обладает прекрасной фигурой и привлекательной внешностью. Она даже пробовала свои силы в модельном бизнесе, а теперь пытается завоевать шоу-бизнес, пойдя по стопам своей бабушки.