Экономист Сергей Фурса рассказал, об офшорном расследовании Pandora Papers.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Тут, возможно, есть конфликт интересов. Потому что вот эти 40 млн когда перечислялись, они почему-то не были платежом за услугу. Когда деньги переходят. Оно шло как инвестиция в капитал”, - сказал Сергей Фурса.

“По идее, да. Опять же, это загадка. Это тоже нужно объяснить, почему это случилось. Почему в тот момент, в 2012 году, Коломойский вдруг стал собственником “95 квартала”. На какую-то долю, мы не понимаем на какую. То ли у них так просто дела оформлены были, когда ты приходишь на “Интер”, там Хорошковский становится собственником. Когда ты приходишь на “1+1” — Коломойский частично становится собственником”, - добавил Фурса.

Как сообщала Politeka, Попов заявил о расследовании Pandora Papers, что он бы оценил это как черную метку с британской стороны.

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Также Politeka сообщала, что эксгенпрокурор Рябошапка объяснил тайную цель Зеленского насчет закона об олигархах.