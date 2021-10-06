Журналист Василий Апасов рассказал, какие амбиции у Авакова и зачем он уходил с должности министра Министерства внутренних дел.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Аваков был очень одиозным министром. Это человек, который не пропадает просто так и он явно не пойдет в президенты, потому что ему это не нужно – ему нравится быть в тени. Человек явно устал на своей должности», - отметил Апасов.

По словам журналиста, Аваков мог уйти с должности, потому что он просто очень много лет проработал на этой должности и захотел отдохнуть.

«Сейчас он отдохнул и как раз в самый жаркий период, когда офшоры, меняется спикер, отопительный сезон и энергетический кризис, он говорит, что вернется. Возможно, он играет, но мне кажется, что что-то будет интересное. Возможно, они даже со спикером соединятся и создадут политическую силу», - сказал Апасов.

Как отметил журналист, существует много политиков, которые активно ищут себе политическую силу, поэтому к этой вероятной партии Авакова и Разумкова могут примкнуть политики, которые раньше были очень известны.

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