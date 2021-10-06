Политический аналитик Александр Антонюк рассказал, насколько вероятно, что президенты Украины и Российской Федерации встретятся в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» .

Прежде всего аналитик отмечает, что Украине противостоит сильный враг и она должна выжить, это - самая главная задача. «И пока что нам это удается. А дальше можно уже наращивать силы и ставить свои условия», - говорит он.

А для встречи президентов Украины и РФ, объясняет Антонюк, нужно сначала определиться с повесткой дня. «Это такой политический пинг-понг. Мы не готовы прийти на встречу на условиях Путина, потому что ему нужна капитуляция», - подчеркивает гость программы.

В частности для Украины, отмечает он, первоочередными являются вопросы возвращения Крыма и Донбасса, а Путин обсуждать эти темы не будет. К тому же, добавляет эксперт, Украина не может пойти на Минские соглашения, как этого хочет Россия, а на вероятной встрече с Зеленским российский президент будет акцентировать именно на этом. «Сейчас для президента Украины, какую бы фамилию он ни носил, встречаться с Путиным без участия Франции и Германии – это однозначно проигрыш», - констатирует Антонюк.

Как сообщала Politeka, Антонюк рассказал, кто может стать следующим спикером ВР .