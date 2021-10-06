Заместитель директора Украинского института политики политический эксперт Владислав Дзивидзинский дал прогноз вероятности того, что западные страны могут отвернуться от Украины.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

«К сожалению, Запад уже отворачивается от Украины, но этот процесс идёт постепенно. Украина выпадает из повестки дня у наших ключевых партнёров. Поэтому я позитивно оцениваю Крымскую платформу и другие подобные инициативы Зеленского – это попытки вернуть Украину в мировую повестку дня, попытки привлечь внимание партнёров, от которых мы зависим по целому ряду вопросов. Однако то, что происходит в нашей стране, надоедает не только Западу, но уже и самим украинцам. К тому же сейчас происходит политический кризис в США, идут разговоры о возможном импичменте Байдена, и сейчас ему точно не до Украины», - говорит эксперт.

В Европе же, по его мнению, сейчас заканчивается «эпоха Меркель».

«В Европе сейчас явно не будет такого сильного лидера, каким была Ангела Меркель. Поэтому европейцам сейчас не до проблем Украины и не до помощи Зеленскому. Внутренних проблем сейчас достаточно в любой европейской стране, от Франции до России. А Украина, к сожалению, идёт по сценарию Приднестровья, и скоро рискует оказаться в числе стран, которые никогда не поднимаются высоко в приоритете международных отношений», - считает Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka , ранее он прокомментировал поездку «слуг народа» в Трускавец.