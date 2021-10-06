Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассказал, почему именно сейчас появилось расследование о президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Я бы оценил это как черную метку с британской стороны. Возможно, из одного известного всем дома на реке (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании, - ред.), как его называют, River House, в том, чтобы подтолкнуть к неким переговорам. И, возможно, самая интрига не в том, что было напечатано, действительно ничего нет нового, а в том, что еще может быть в этом “доме”, - сказал Игорь Попов.

По его словам, эта информация может появиться в дальнейшем, если опять произойдет “утечка”.

“А вдруг там будет ответ на тот вопрос, который уже сейчас ставит украинская оппозиция — а вот эти деньги, это плата за сотрудничество “Квартала” и “1+1”, или это страшная коррупция по доведению несчастного “ПриватБанка” до банкротства? Вдруг где-то есть такая информация? И обладающие этой информацией могут влиять на высших должностных лиц Украины”, - добавил Попов.

Он отметил, что если это черная метка от Великобритании, то требованием может быть сдать Игоря Коломойского.

Как сообщала Politeka, Пелюховский заявил, что импорт, который заходит в Украину, сделан из нашего сырья .