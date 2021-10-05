Журналистка Катерина Котенкова рассказала о сложных условиях, с которыми предстоит столкнуться объединениям совладельцев многоквартирных домов в отопительном сезоне.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«С одной стороны правительство призывает украинцев создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД, - ред.), а с другой устанавливает людям драконовские тарифы на газ для отопления. Хочется спросить представителей нашего правительства, а в чем же логика?», - говорит Котенкова.

Она привела в пример дома, где есть свои котельни: их ОСМД нужно самим заключать договор с «Нафтогазом». А «Нафтогаз», по словам журналистки, может поставить свои условия, например, поставить только часть газа по 7,42 грн за 1 куб. м, как обещало потребителям украинское правительство, а остальную часть по рыночной цене - 25 грн за 1 куб. м.

Котенкова поделилась заявлением председателя правления ОСМД «Демеевская слобода» Влады Русиной о том, что условия, которые предлагает «Нафтогаз Трейдинг», весьма обременительны. По ее словам, ОСМД должно вносить предоплату за газ в пределах 50-70% стоимости объема потребления, тогда как жильцы рассчитываются за услуги отопления уже по факту потребления, а если условие будет нарушено, то компания может оштрафовать ОСМД на 10% от суммы долга, дом будет переведен на закупку газа по рыночной цене в полном объеме, или вообще отключен от газоснабжения.

Журналистка рассказала, что некоторые большие ТЭЦ, которые обеспечивают теплом целые города, например, «Киевтеплоэнерго», даже пошли в суд, чтобы добиться приемлемых условий поставок газа в отопительный сезон от «Нафтогаз Трейдинга», а ассоциация «Укртеплокоммунэнерго», объединяющая ТКЭ, уже предупредила правительство, что их также не устраивают предлагаемые «Нафтогазом» дискриминационные условия договоров.

«И ситуацию вроде как можно исправить, но есть одно «но». «Нафтогаз» всячески пытается заработать. И законы ему в этом помогают. Ведь если бы не так, то ситуацию мог бы урегулировать Кабмин, заставив «Нафтогаз» ввести отдельный договор с ОСМД, чтобы те смогли получать весь объем необходимого газа по 7,42 грн за 1 куб. м. То есть, нужно принимать соответствующий закон, который заставит «Нафтогаз» играть по правилам, чтобы те же ОСМД платили по 7,42 за куб, как бытовые потребители газа», - считает Котенкова.

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