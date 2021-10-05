Профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины Елена Стяжкина считает, что не только СССР, но и украинское национальное движение также возродилось во время Второй мировой войны.

О своей книге «Точка ноль для Украины. Четыре очерка Второй мировой войны» она рассказала в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика » .

«Это история о том, что народы империи хотят быть независимыми, создавать свое государство. Возможная гибель советской империи проросла снова, как и в Первую мировую войну, идеями независимости: эстонской, латвийской, литовской, и украинской в том числе. Эта идея независимости создала целую перспективу, в которой была и политическая доктрина, и экономическая, и армия, которая так или иначе была сформирована в условиях противостояния двух тиранов», - отмечает она.

Это тренд – новая независимость – был и польским, и литовским, и украинским.

«Когда гитлеровцы были повержены, советская власть взялась утихомиривать людей, идея независимости которых была главной идеей этой войны. Дальше получилась очень кровавая история, связанная с массовыми депортациями, бесконечными рейдами, провокациями НКВД на территории Западной Украины. Со зверствами, которые приписывались украинским националистам, с глубоко эшелонированной информационной войной. С созданием нового словаря, где украинский националист через запятую был всегда прихвостнем фашизма. С 1947 года это идет и никак не спадает до сегодняшнего дня», - рассказывает историк.

Взявшись за новую победительную стратегию, теперь уже с украинцами, советская власть впервые столкнулась с группой людей, которые точно знали, за что они попадают в ГУЛАГ. «Эти люди точно знали, что их арестовывают, расстреливают, отправляют в ссылку за то, что они украинцы», - заключает Стяжкина.

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