Меняется ли эффективность вакцины от нарушения правил хранения, в программе My.Ua рассказал президент всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

«Если вакцина хранилась без соблюдения норм, эффективность будет снижена. Согласно всем правилам, отсутствие эффективности того или иного лекарственного средства – это критический случай», - говорит он.

Сердюк рассказал также, на что следует обратить внимание при выборе вакцины.

«Есть два вида вакцин. Первый – это новые виды вакцин, векторные вакцины или РНК-вакцины. Они с самого начала позиционировались как высокоточные вакцины, которые точно реагируют на тот или иной белок вируса. Этот белок – как номер на автомобиле. Камера реагирует: ты превышаешь скорость, камера зафиксировала номер, и тебе приходит на телефон «Пожалуйста, заплатите». Но вирус реагирует, и если заменить номер – то не на что реагировать. Это мы и наблюдаем, что номер заменили, то есть вирус мутировал», - отмечает эксперт.

Мы имеем штамм «Дельта», но нет того белка, на который настроена высокоточная вакцина. И она серьезно меняет ситуацию.

«Да, какие-то тела вырабатываются, защита есть. Но не 90 процентов, а 60, 50, 70. Собственно говоря, мы применяем вакцины от гриппа, которые имеют 50-процентную эффективность. Второй вариант – это вакцина, которая сделана традиционным способом. Приблизительно, взяли тот же автомобиль, просто порубили на куски: колеса, руль, зеркала. И эта куча металлолома реагирует на убитый вирус. Там много белков. Один может мутировать, второй, третий, четвертый. Но в комплексе вакцина также имеет свои 70 или 60 процентов эффективности, о которой раньше заявляла», - рассказывает медик.

Получается, как и прогнозировалось учеными-вирусологами, что жизнь течет дальше.

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