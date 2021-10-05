Эксперт по государственному управлению Роман Головин рассказал о противоречии в земельном законодательстве, и подчеркнул, что фермеры разворовывают украинскую землю.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Украина никак не может перейти от старого земельного законодательства к новому. Уже и новое необходимо менять, потому что дообновлялись уже до того, что уже и латать нечем. Необходимо переписать все заново и не забыть вернуть многое украинскому народу», - отметил Головин.

По словам эксперта, 10-й раздел Земельного кодекса дополнен частью 6-1, в соответствии с которой граждане Украины, которым принадлежит право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, а также арендаторы земельных участков имеют право на выкуп таких земельных участков с рассрочкой до 10 лет, без проведения земельных торгов.

«По содержанию седьмой части 130 статьи Земельного кодекса предусматривается, что продажа земельных участков запрещается. Итак, получается так, что там громко объявили, что запретили продавать землю, а здесь отменили запрет», - сказал Головин.

По мнению эксперта, из-за части 6-1 началось обкрадывания украинского народа фермерами. Как отметил Головин, фермеры – это именно арендаторы земель.

«С какой стати так везет фермерам? Эти постоянные пользователи землей ничто иное как «халявщики», - подчеркнул Головин.

Как сообщала Politeka, Роман Головин раскрыл, как арендаторы обманывают владельцев земли.

Также Politeka публиковала слова Головина: Любая концентрация земли будет требовать общественной необходимости ее национализации.