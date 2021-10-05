Эксперт по работе ЖКХ Олег Попенко в новом выпуске программы «Романенко беседы» с политическим экспертом Юрием Романенко рассказал, почему в Украине никому не нужна жилищная реформа.

«Для себя я так вижу, что реально никому в Украине жилищная реформа не нужна, потому что здесь не нужен ответственный собственник. Даже те, кто создал ОСМД, они ж не получают от государства поддержки. Но если бы у нас хотели создать ответственного собственника, они сделали бы как в Польше, Венгрии, Чехии и даже в благополучной Италии. Потому что в Италии до сих пор существует помощь владельцам многоквартирных домов. Им дают деньги под 1-3% плюс гранты от местной власти», - сказал он.

Попенко рассказал, что человек берет кредит под 1-3%, модернизирует дом, уменьшает потери по теплу. А у нас потери по теплу в многоквартирном фонде, подчеркнул он, доходят до 40-50%, то есть мы греем атмосферу. И это выгодно, потому что возрастают продажи объемов потребления газа, электричества, подтвердил он, и потому законы и подзаконные акты по ЖКУ написаны не в интересах совладельцев, а написаны в интересах монополистов.

«Узлы учета в многоквартирном доме принадлежат как всегда людям, которые никогда в них не разберутся и в них ничего не поймут. У нас стоит учет в многоквартирном доме, и если ты не проверил счетчики, то тебе насчитают в два раза больше. Если человек забыл подать показания счетчиков, ему насчитают в два раза больше. Любой просчет он будет в пользу монополиста. Таким путем людей заставляют не быть собственниками, потому что у человека теряется интерес. У него денег нет, документов нет, подзаконных актов под него нет. У него есть квартира, за которую он держится и больше ничего нет», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.

Politeka также сообщала, что Киричук заявил, что в Киеве очень много проблем с жилыми домами, потому что жилой фонд устаревает.