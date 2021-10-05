Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» рассказал, зачем армяне захватили Нагорный Карабах в 90-х, а также поделился своими впечатлениями от поездки на эти территории через год после Второй карабахской войны.

«Эти семь районов, которые Азербайджан вернул после второй карабахской войны, были захвачены в начале 90-х армянами и контролировались ими до конца прошлого года», - отметил Романенко.

По его словам, армяне захватили их, потому что они рассматривали эти территории как стратегический буфер, с помощью которого они удерживали бы сам Нагорный Карабах. Романенко объяснил, что на самом деле регион небольшой – расстояние между основными городами составляет десятки километров, но за счет сложной местности там есть своя специфика ведения боевых действий и передвижения. Соответственно, добавил политолог, и чем дальше отодвигать линию соприкосновения, тем больше возможностей перегруппироваться и удержать тот или иной регион.

«Армяне захватили эти семь районов, которые были за Азербайджаном еще при Советском союзе, они фактически не смогли их наполнить людьми. То есть районы армяне контролировали, но фактически там никто не жил», - говорит Романенко.

Он привел в пример, что в Агдаме, в котором перед войной жило 37 тысяч человек и где находилось 17 заводов, в том числе и заводы ВПК, которые производили технику для аэрокосмической отрасли, после захвата фактически никто не жил. По словам политолога, на этой территории только стояли некоторые посты на окраинах – и все.

«Мы когда ехали, у меня возникло впечатление, что это такая мини-линия Мажино. Это в несколько рядов оборона, когда есть ряд противотанковых заграждений, потом окопы, потом вырытые капониры. Когда ты видишь это своими глазами, ты понимаешь, насколько масштабно эта война высасывала ресурсы как из Армении, так и из Азербайджана», - заявил Романенко.

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