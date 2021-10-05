Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк рассказал об уничтожении в Украине роли профсоюзов.

«На прошлой пленарной неделе под шумок закона об олигархах протянули законопроект под номером 5388 по регуляции трудовых отношений. Законопроект 5388 существенно сужает трудовые права и социальные гарантии работников и практически умножает на ноль роль профсоюзов на предприятии. Теперь продолжительность рабочего дня, распорядок рабочего дня, сверхурочные работы и работы в выходные дни будут решаться с работодателем на договорных отношениях», - подчеркнул он.

Павловский рассказал, что власти хотят подменить отношения работников и работодателей, которые регламентируются законом на договорные отношения. Всех перевести на срочные договора, подтвердил он, причем эти договора будут подписываться не более чем на пять лет. И в этом договоре, акцентировал он, будут прописаны условия труда, о которых рабочий сможет договориться напрямую с работодателем.

«Если раньше для увольнения рабочего надо было хоть и формальное, но согласие профсоюзов и некоторые вещи, такие как сверхурочные, выходные дни тоже формально соглашались с профсоюзами, сейчас всего этого не надо. Все это выбросили вообще из законодательства. Все изменения по регуляции трудовых отношений являются нарушениями международных обязательств Украины относительно прав работников и прав профсоюзов. И это является прямым нарушением пунктов соглашения об ассоциации с ЕС, относительно несоблюдения трудовых стандартов. Что может повлечь за собой санкции со стороны ЕС и международных союзов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что один работающий будет содержать одного пенсионера.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о своей модели пенсионного фонда.