Авиационный инженер, историк, публицист, писатель Марк Солонин в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал, служили ли евреи в Вермахте во время Второй мировой войны.

«Понятно, что никаких евреев в Вермахте быть не могло. Туда любители сенсаций записали людей, у которых были еврейский дедушка или еврейская бабушка. Это, скорей, не полукровки, а чветвертькровки. Или даже одна восьмая. Но суть не в этом. Евреи, живущие в Германии, в Австрии, были ассимилированы гораздо более, чем в России. В Германии все понятно: Средние века, погром за погромом, сожгли это общину дотла, сожгли эту. Но потом наступила эпоха Просвещения, евреи получили юридические права и ассимиляция шла полным ходом», - говорит он.

Солонин говорит, что он – еврей, который говорит на русском языке, не знает идиш и воспитан на сказках Пушкина. Точно так же и в Германии было огромное количество людей, которые считали себя немцами, выходили за немцев.

«Они были частью этой страны, этой культуры. Они работали, они же воевали в Первую мировую войну. Это для гитлеровцев создало некую проблему, они должны были искать пояснение причин этого. Первая мировая война в Германии вовсе не сопровождалась еврейскими погромами, в отличие от России. Поэтому там было значительное число людей, которые орали «Хайль Гитлер» и «Дойчланд убер аллес» с выпученными глазами. При том, что у них был дедушка еврей или бабушка еврейка. Они могли и не знать про эту бабушку», - делает вывод писатель.

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