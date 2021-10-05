Депутат Антон Поляков рассказал, как в начале этого месяца в Трускавце прошел съезд депутатов партии «Слуга народа», какие цели он имел и какие результаты на нем удалось достичь.

Об этом он рассказал в своем блоге «Правки Полякова» .

Политик отмечает, что сам Зеленский назвал целью съезда в Трускавце трансформацию. «Здесь работают над трансформацией страны по самым разным направлениям. Основной упор ставится, в том числе, на безопасность и энергетическую независимость», - говорит депутат. Тем не менее, к этому утверждению он имеет определенные претензии: на трансформацию выделили средства в сумме в 227 миллиардов, хоть самого плана так и нет.

Поляков добавляет, что среди целей проведения этого съезда - поработать над своими ошибками, а также разработать новые стратегии, представить их и проконсультироваться с главой государства. Он рассказывает подробно, как все происходило: депутаты, будучи разделенными на группы, готовились, а Зеленский, подходя к ним, давал определенные советы.

В результате, говорит политик, министр экономики Тимофей Милованов демонстрировал на слайдах положительное влияние инвестиций на развитие Украины, а депутат Александр Корниенко со своей стороны определил срок в 5-10 лет.

Также Поляков отмечает, что Зеленский спрашивал у министра здравоохранения Виктора Ляшко о производстве вакцины, на что тот пообещал первые результаты в следующем году.

Попутно депутат рассказывает, как представители «Слуги народа» вообще добирались до места проведения съезда. «Кто победнее – приехал на поезде и потом на автобусе отправился в недешевый отель, а кто побогаче – самолетами и собственными скоростными автомобилями», - говорит он. По словам Полякова, также появилась информация о пересадке пассажиров в поезде, чтобы показать единство фракции.

Как сообщала Politeka, Поляков рассказал об обострении конфликта между Разумковым и ОП .