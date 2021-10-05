Политический аналитик Александр Антонюк рассказал, кто может стать следующим спикером Верховной Рады, в случае отставки нынешнего спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.
“Стефанчук очень хочет. У него и раньше были такие амбиции. Поэтому все зависит от того, какие ставят задачи. Елена Шуляк — скорее всего, она будет работать мягче. И Шуляк будет гнуть линию Ермака. Стефанчук показал демоверсию, на что он готов… Было бы интересно, если бы они предложили парламенту такую кандидатуру, как Федор Вениславский”, - сказал Антонюк.
По его словам, Федор Вениславский является конституционалистом, поэтому он будет более удачен как фигура.
“Резкого изменения в работе парламенте тогда ощущаться не будет. Правда, я не уверен, что Вениславский тогда будет справляться с теми задачами… Чтобы поменять Конституцию нужны 300 голосов. И тут, при всем желании, меняй спикера, не меняй спикера”, - добавил Александр Антонюк.
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