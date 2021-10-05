Народный депутат Андрей Шараскин по обращению адвоката заключенных черкасских ветеранов Эдуарда Вербинця выяснил, почему 27 сентября судебное заседание касаемо апелляции Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша перенесли на 5 октября.

Его слова распространили на официальной странице в Telegram Национального Корпуса.

По его словам, оказалось, что тормозящим фактором стали проблемы с работой органов досудебного следствия, а именно с Печерским управлением полиции, которое и ведет это дело.

«Со стороны Киевского изолятора - полное сотрудничество, они действуют согласно со своими инструкциями. То же самое продемонстрировано и со стороны Апелляционного суда, где так же нашли все документы, которые направлялись. Самое слабое звено, пока, это следователь и орган досудебного расследования», - пояснил он.

Андрей Шараскин отметил, что сегодня проблем с доправлением ветеранов в суд возникнуть не должно, ведь удалось выявить виновных и «проблему», которая помешала прошлый раз и могла стать препятствие и сегодня.

Как сообщала Politeka, 5 октября пройдет следующее судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу черкасских ветеранов .