Народный депутат Андрей Шараскин по обращению адвоката заключенных черкасских ветеранов Эдуарда Вербинця выяснил, почему 27 сентября судебное заседание касаемо апелляции Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша перенесли на 5 октября.
Его слова распространили на официальной странице в Telegram Национального Корпуса.
По его словам, оказалось, что тормозящим фактором стали проблемы с работой органов досудебного следствия, а именно с Печерским управлением полиции, которое и ведет это дело.
«Со стороны Киевского изолятора - полное сотрудничество, они действуют согласно со своими инструкциями. То же самое продемонстрировано и со стороны Апелляционного суда, где так же нашли все документы, которые направлялись. Самое слабое звено, пока, это следователь и орган досудебного расследования», - пояснил он.
Андрей Шараскин отметил, что сегодня проблем с доправлением ветеранов в суд возникнуть не должно, ведь удалось выявить виновных и «проблему», которая помешала прошлый раз и могла стать препятствие и сегодня.
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Как сообщала Politeka, 5 октября пройдет следующее судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу черкасских ветеранов.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус провел 2 октября открытое обучение, чтобы научить украинцев защищаться.