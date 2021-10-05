Политический эксперт Владислав Дзивидзинский рассказал о причинах кадровых перестановок, которые проходят в Украине уже последние полгода, и о том, какую реакцию вызовет отставка Дмитрия Разумкова, спикера ВР.
Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.
Прежде всего гость программы отмечает, что в последние полгода в Украине произошло действительно много кадровых перестановок. По случаю он называет это пресс-машиной, которая едет по депутатам монобольшинства.
В то же время Дзивидзинский обращает внимание на то, кто идет со своих должностей. «Из власти уходят последние персоналии, которые самодостаточны, с личным мнением, и которое они готовы отстаивать», - подчеркивает он. В пример эксперт приводит Авакова и Разумкова - это весомые политические фигуры, форпост, а не просто имена в списке партии.
Попутно политолог подробнее останавливается на спикере Верховной Рады, в частности, реакции, которую вызовет его отставка. «В случае, если Разумкова снимут, это, пока что, пассивный протест общества. Это явный публичный протест экспертной среды. И это очень явный яркий протест всей политической оппозиции», - рассуждает он.
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Итак, Дзивидзинский делает вывод, что сейчас власть в своих кадровых решениях руководствуется следующим принципом: «Свой не свой, послушный не послушный. Управляемый, или не управляемый. И прогнозируемый или нет». И в результате, говорит гость программы, если ОП не понимает человека, то он и не займет руководящую должность.
Как сообщала Politeka, Дзивидзинский заявил, что Украине нужны идеологические партии.
Также Politeka писала о том, что Линько рассказал, почему происходят ротации во власти.