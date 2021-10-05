Астролог, таролог и психолог Розалия Романова в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой рассказала, как надо заботиться о своем здоровье в ретроградный Меркурий.

«Если у вас возникла идея с плановыми операциями в ретроградный Меркурий, особенно сделать что-то со своей грудью, губами или даже ресничками, то этого делать не надо. Главный девиз ретроградного Меркурия - занимайся тем, что уже сейчас есть в жизни. То есть, если вы хотите заняться своим телом, то можно пойти на йогу или на спокойные танцы. Главное не идти на что-то рискованное, где можно получить с легкостью травму, этого делать не нужно», - сообщила она.

Романова сказала, что ретроградный Меркурий даст вам возможность насладиться собой и своим телом, вы можете двигаться определенным образом и просто посидеть с самим собой в тишине. Ретроградный Меркурий вносит неразбериху и суматоху, подтвердила она, поэтому техника, которая состоит из разных запчастей и деталей, очень подвержена поломке именно в ретроградный Меркурий.

«Желательно не перегружать технику в этот период, и если у вас в автомобиле уже давно горит какая-то лампочка с предупреждением, то в ретроградный Меркурий это нужно сделать обязательно. Это как раз и нужно делать на ретроградный Меркурий, приведите свою технику в порядок, не ждите. В ретроградный Меркурий нужно быть очень осторожным с алкоголем и всем тем, что рядом с ним. Обычно пьяным везет, а вот в ретроградный Меркурий может не повезти, поэтому нужно себя беречь и минимизировать факторы нестабильности в своей жизни», - резюмировала она.

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