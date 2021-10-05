Представители Национального Корпуса сообщили, что вчера под ОП прошла акция в знак поддержки репрессированных ветеранов российско-украинской войны Кухарчука и Довбыша.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте .

В публикации сообщается, что под Офисом Президента состоялась фотовыставка ветеранов и патриотов. Как отмечается на сайте, это мероприятие организовали и провели Киевский центр Национального Корпуса, патриотические организации и активисты, неравнодушные граждане.

Представители Нацкорпуса акцентируют на том, кого они показали на фотовыставке - репрессированных патриотов, которые стали на защиту Украины в 2013-2015 годах. «Все они – жертвы его репрессий. Ветераны», - подчеркивается на сайте.

Как отмечает Нацкорпус, государство должно защищать свой народ от всех угроз - и внешних, и внутренних. «Когда государством управляют настоящие элиты, она прекрасно справляется с этой задачей. Когда же ею руководят клоуны и бизнесмены – все получается наоборот», - поясняется в публикации. Тем не менее, утверждают представители Нацкорпуса, в Украине государство видит эти внутренние угрозы не во враждебных агентах, а в собственных защитниках.

Как сообщала Politeka, 5 октября пройдет следующее судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу черкасских ветеранов .