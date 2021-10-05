Настя Каменских блеснула фигурой в купальнике с любимым мужем, Потапом, на пляже.

Так, Настя Каменских довольно часто показывает различные фото со своим мужем Потапом. Пара практически всегда ездит вместе отдыхать, пишет hyser.ua. И это несмотря на то, что у обоих весьма загруженные графики выступлений. Но это не повод не проводить время вместе. На новом фото, которым поделилась Настя Каменских пара позирует на фоне моря и белоснежного песка.

Каменских для такого выхода выбрала ярко-розовый купальник, который подчеркнул ее прелести фигуры. А вот Потап решил проверить рубашку и шорты с ярким принтом и шляпу. В целом образы артистов получились очень притягательными.

"Beautiful memories with my 🐻♥️", - трогательно подписала новое фото Настя Каменских.

В последнее время поклонники часто критикуют Каменских за ее внешний вид и то, что она показывает себя слишком оголенной. Действительно, Каменских периодически показывает крайне откровенные фото и при этом каждый раз старается перещеголять саму себя же.

"Вы прям светитесь ❤️🔥, Как же хочется продолжения лета 😊, Красивущие❤️, Как позируют девушки, и как позируют мужчины))❤️, Какая красивая пара😍😍😍, Шикарнющая фотка 😍, Мне кажется, вы с ним счастливы очень, причем оба! Какое это счастье, найти того самого., Обалденные🔥🔥🔥, Ну конечно рады за тебя. Живи и радуйся в счастливом браке., Крутые! Фигурка на этой фото прям 🔥и все очень сдержано ❤️, На чужом несчастье, счастье не построишь. Не рано поздно придётся ответить. Жизнь бумеранг, 🔥🔥🔥вы идеально подходите друг другу 😍 Интересно, мы с мужем так же", - написали фанаты.