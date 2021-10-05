Общественный деятель Павел Себастьянович рассказал, что некоторые украинские предприниматели уходят в тень, потому что наша налоговая система неблагоприятна для них.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Экономика для думающих».

«У нас существует теневое государство по причине неудобности официальной налоговой системы. У нас официальное количество предприятий постоянно уменьшается, потому что люди либо уезжают, либо закрываются или пытаются уйти в теневой сектор», - отметил Себастьянович.

По словам эксперта, различные предприниматели прибегают к различным мерам, чтобы их дело не контролировалось государством.

«Налоговая система должна быть сконструированная таким образом, чтобы она была удобной и не отягощала ведение бизнеса, чтобы налоги взымались там, где они не тормозят экономику», - сказал Себастьянович.

Как отметил эксперт, денег, которые поступают сейчас в бюджет, хватает и их становится постоянно больше из-за мировой инфляции.

«У нас всё время в бюджете больше денег, чем ожидает Министерство финансов, но, тем не менее, они всё равно вносят новые налоги непонятно зачем – нет никакой цели», - подчеркнул Себастьянович.

Как сообщала Politeka, Себастьянович рассказал, чем должен заниматься Кабмин.

Также Politeka публиковала слова Кочеткова: НАТО как политический блок пугает, влияет, угрожает и предупреждает, сдерживая потенциальных агрессоров.