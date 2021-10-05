Маг-энергоцелитель Аркадий Ковальский в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой рассказал, как ставят на себя защиту политики и олигархи.

«Действительно многие политики обращаются к своим магам специалистам, но это работает не только так. Есть такая штука, что, если вы участвуете в построении церкви, то в этой церкви каждый день молятся за тех, кто участвовал в ее построении и причем не только церкви, а мечети и синагоги. И поэтому очень много олигархов, политиков и прочих строят такие здания и участвуют в благотворительных фондах, отдавая десятину», - сообщил он.

Ковальчук сказал, что есть момент, когда ты жертвуешь десятину нищему, который стоит возле церкви, то ты ему отдаешь частичку своей негативной кармы вместе с этими деньгами. И соответственно, жертвуя на благотворительность, они отрабатывают негатив, который у них происходит, подтвердил он, и это позволяет им хорошо себя чувствовать и оставаться на том же месте, на котором они находятся.

«И это помогает политикам и властьимущим избавляться от той грязи, которая к ним идет. Даже если это не коррупционный, а хороший депутат, на него все равно идет большое негативное воздействие, которое нужно решать. Скажем так, те, кто не обращаются к специалистам и не решают этот вопрос через религию, они через время уходят с арены. Потому что здоровье не позволяет им оставаться на посту», - резюмировал он.

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