Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека с 2012 по 2018 год Валерия Лутковская рассказала, что будет, если омбудсмена Людмилу Денисову захотят уволить.

Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Попытка сегодня вне закона, не по тем основаниям, которые предусмотрены законом, снять омбудсмена, повлечет за собой сразу понижение статуса, и будет говорить о том, что международный уровень украинского омбудсмена сильно упал. Я об этом говорила тогда, когда были политические попытки снять меня с должности, когда я там находилась, и я это могу повторить сейчас, когда речь идет о Людмиле Денисовой”, - сказала Валерия Лутковская.

Она отметила, что не важно, кто находится при власти, важен только статус Офиса омбудсмена.

“Сегодня он максимально высок, его нужно сохранить. И если хотят уволить конкретное лицо с конкретной должности — то это должно быть увольнение, которое предусмотрено законом. Есть законодательная процедура. Если есть основания — пожалуйста, рассматривайте. Если оснований нет — имейте в виду, ко всему прочему вы затронете не только конкретное лицо, но и статус этой институции в мире”, - добавил Лутковская.

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