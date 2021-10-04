С использованием некачественного топлива негативное влияние может увеличиваться.

Как пишет Znaj.ua , об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время презентации «автомобиль: ездить нельзя утилизировать» - говорится на сайте ведомства.

"Госэкоинспекция, начав в этом году лабораторный контроль за качеством продукции на АЗС, постоянно выявляет несоответствие горючего техническому регламенту. Такая горюче-смазочная продукция способствует увеличению выбросов в воздух, углубляя климатические изменения», - отметил Андрей Малеваный.

Однако негативное влияние авто не ограничивается лишь временем его эксплуатации.

«Попадая на свалки подержанные автомобили вызывают загрязнение почвы свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. В Украине лишь 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. В течение 2020 года утилизировано лишь 13 тысяч авто. Остальное загрязняет окружающую среду на свалках», - добавил Андрей Малеванный.

По словам чиновника, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать подержанные авто в соответствии с требованиями законодательства. Соответственно такой бизнес и не является высокодоходным.

Глава ДЭИ подчеркнул, что для решения проблемы не нужно придумывать новые решения. Европейский Союз давно применяет апробированные механизмы для стимулирования утилизации отработанных авто. Среди них:

доплаты автовладельцам при покупке нового авто после надлежащей утилизации старого;

взыскание утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации авто;

расширена ответственность производителя автомобилей, который должен позаботиться о дальнейшем обезвреживании отработанного товара.

«В Украине важным шагом к налаживанию системы обращения с отходами в соответствии с европейскими требованиями является принятие законопроекта №2207-1д, который уже приняли в первом чтении. Среди прочего, предусмотрена расширенная ответственность производителя за подержанные авто и шины», - добавил Андрей Малеваный.