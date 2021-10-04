Протоиерей Нестор Коломиец на канале «Православная церковь» рассказал, как нужно себя вести и что нужно делать накануне причастия.

«Причастие – это соединение с Богом. К причастию надо готовиться. Многие люди считают, что самое главное – это соблюсти внешние формальности: перед причастием с 12 часов ночи необходимо воздерживаться от пищи и питья», - отметил Нестор.

По словам протоиерея, перед причастием необходимо 3 дня придерживаться поста и прочитать положенные молитвы, а также посещать богослужение.

«Очень важно перед причастием попросить прощения у всех людей, которых мы обидели, и в сердце своем искренне простить тех, кто обидел нас, потому что иначе мы причастимся недостойно. Важно также не просто прочитать молитвы, которые положены перед причастием, но сделать это серьезно и с большим вниманием», - подчеркнул Нестор.

Как отметил священнослужитель, накануне причастия необходимо сдерживать свой язык, страсти и ограничить себя в просмотре телевизора и компьютерных играх, а делать нужно добрые дела.

Как сообщала Politeka, Митрофан рассказал, как гордыня порождает остальные грехи.

Также Politeka сообщала, что протоиерей Сергий Ющик объяснил, как таинство соборования исцеляет тело.



