Политический аналитик Виталий Романченко рассказал, как изменились украинско-немецкие отношения после смены власти в Германии, и ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Все страны, до которых мы хотим приравняться, дотянуться, у них преобладают долгосрочные цели, стратегические, над сиюминутными желаниями. Украинская дипломатия, и украинская внешняя политика, в этом случае отзеркаливает ситуацию. У нас всегда доминируют какие-то сиюминутные желания, над действительно стратегическими, прагматическими целями… Сказать, что через месяц после того, как будет сформировано новое правительство, мы увидим, что какие-то серьезные изменения произойдут по отношению к Украине — я в это не верю”, - сказал Виталий Романченко.

По его словам, если Украина и увидит какие-то существенные изменения в украинско-немецкой политике — это произойдет через несколько лет.

“Для простых людей — они этих изменений не почувствуют. Но в кабинетах власти это почувствуют. Это будет связано с реализацией каких-то там торговых взаимоотношений. Политических обязательств”, - добавил Романченко.

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