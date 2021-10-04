Представители Национального Корпуса рассказали о рассмотрении апелляционных жалоб по делам ветеранов войны с РФ Довбыша и Кухарчука, который состоится завтра, то есть 05.10 в 14:30 в Апелляционном суде Киева.

Об этом они сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

Представители Нацкорпуса напоминают, что предварительное судебное заседание не состоялось: его отложили и даже сорвали, потому что исполнительные органы не привезли заключенных черкасских ветеранов из СИЗО. «Также при непонятных обстоятельствах не было организовано даже видеоконференцию для их участия в заседании», - добавляют они.

Также в публикации отмечается, что обвинения, которые выдвинули Довбышу и Кухарчуку, неправдивые.

«Мы продолжаем требовать справедливого судопроизводства и завтра снова придем в суд, чтобы заявить об этом и поддержать патриотов», - заявляют представители Нацкорпуса.

На сайте сообщается, что следующее судебное заседание по рассмотрению апелляций по делам Кухарчука и Довбыша состоится завтра, то есть 05.10 в 14:30 в Апелляционном суде Киева.

Как сообщала Politeka, Национальный Корпус приглашает сегодня приходить под ОП и поддержать заключенных ветеранов.

Также Politeka писала о том, что Тамарин назвал недостатки украинской правоохранительной системы.