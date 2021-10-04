Общественный активист Вячеслав Богуславский в программе «Романенко. Беседы» рассказал, насколько реальна для Украины идея БОД – безусловного основного дохода.

«Безусловный основной доход может существовать на нескольких уровнях. Первый из них – это уровень совладельцев, и здесь все равны, поскольку все являются совладельцами богатств страны. Результат взаимодействия граждан поровну делится между ними. Но если ты по отношению к нашим активам являешься менеджером, то в зависимости от твоих усилий и результатов действует другая программа. Почему не работает тот менеджерский конструкт, который мы имеем сейчас? Потому что ни у кого нет мотивации. Нужно создать её – дать возможность зарабатывать деньги тому, кто к этому стремится. Пусть люди зарабатывают очень большие деньги, но так, чтобы это приносило пользу всем. И при этом создают «подушку безопасности» для себя и своей семьи, ведь потерять должность можно в любой момент», - говорит он.

По его словам, идея безусловного основного дохода уже давно пропагандируется в Украине.

«Определять, кто сколько получит, должна математика. Предполагается, что в этой конструкции менеджмент будет иметь открытую стратегию, то есть публично представлять свои предложения. А дальше обо всём говорят цифры», - считает Вячеслав Богуславский.

Как сообщает Politeka, ранее он предложил изменить взгляд на предоставление коммунальных услуг .