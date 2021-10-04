Авиационный инженер, историк, публицист, писатель Марк Солонин в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал, как рождались советские мифы на фоне трагической реальности.

«Городская окраина Куйбышева, где я жил. Меня привезли на пересечение улиц Красных коммунаров и ХХII партсъезда. Оно так и называется по сей день. Там огромная яма, она все время заполнялась водой весной после дождя. Я помню то море, по которому плывут бумажные кораблики», - рассказывает он.

Солонин рассказал, что, по его мнению, является самым большим враньем Второй мировой войны.

«Самое большое вранье, что советский сталинский режим был чем-то лучше. Вот корень вранья. Что война Гитлера и Сталина – это война добра против зла. Из этого корешка вырастает куст, покрытый цветочками. К сожалению, разница была огромная на момент начала войны. Потом она немножко выровнялась. Но на момент начала Второй мировой, это 1939 год, гитлеровцы, национал-социалисты, германские фашисты убили порядка 3 – 4 тысяч человек и бросили в концлагеря порядка 60 тысяч человек. Я не помню, сколько миллионов людей оприходовали большевики, советские коммунисты, к 1939 году. Гораздо больше», - говорит Солонин.

Только в 1937 – 38 годах расстреляли, убили, замучили в ходе так называемого следствия порядка 700 тысяч, плюс несколько миллионов было отправлено в ГУЛАГ с низким коэффициентом выживаемости.

«Но это же только один эпизод. В 20-е годы, когда жил Киса Воробянинов и Остап Бендер, было так смешно, «мы дадим вам парабеллум». Все смеялись: ха-ха-ха! Ну, миленькие такие коммунисты. Но это же не так, как было раньше! Боюсь ошибиться, но тысяч 50 они расстреляли только в 20 годы», - заключает Солонин.

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