Бывший народный депутат Олесь Доний в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказал, какие последствия может иметь выездное собрание «слуг» в Трускавце.

«Говорят, что могут полететь головы министров, но лично мне не очень интересно выяснять детали. Политику в Украине определяет не Кабмин – у нас президентское государство. Всё решается в Офисе президента. Замены тех или иных министров минимально влияют на ситуацию. Будет указание из Офиса президента – министры выполнят. Не выполнят – их заменят. Так или иначе, это персонажи без собственной политической истории. Кстати, такая ситуация сложилась и в России, когда Путин, опираясь на ФСБ, вытеснил олигархов и сам стал единственным олигархом. Те, что остались – это просто распорядители огромных денег, а вовсе не олигархи. Они выполняют все приказы: куда перевести деньги, кого показать по телевидению, а кого не показывать. При этом они, конечно, имеют право строить себе виллы и купаться в бассейнах», - рассказывает гость программы.

Но, по его словам, в нашей стране существуют другие условия.

«В Украине могут стремиться к формированию монопольной власти, как в РФ, но здесь это намного труднее реализовать. Даже Кучма был вынужден договариваться, а не указывать, как это делает Путин. И Янукович тайно договаривался с оппозицией. Наверное, и в Украине можно построить авторитарное единовластие, но сделать это в разы труднее, чем в России», - считает Олесь Доний.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на различие между украинскими олигархами.

Также Politeka сообщала, что Доний призвал украинцев переосмыслить свою национальную идеологию.



