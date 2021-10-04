Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Юрий Табах рассказал об изменении отношений Украины и Беларуси, а также поделился своим мнением о Лукашенко.

Об этом он сказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Я не политик, но вижу, что Беларусь стала частью России. А Лукашенко - это такой начальник колхоза, у которого есть свое политбюро партии, которому он говорит что делать и как делать. Он чувствует себя таким царьком. Конечно, это сложность для Украины, потому что Беларусь сейчас полностью на стороне России. И таким образом опасные границы для Украины увеличились», - подчеркнул он.

Табах сказал, что это с одной стороны, а с другой стороны, белорусский народ не доволен своим лидером и своей позицией. Поэтому там может быть искра для всей России, считает он, как говорят сабля заточенная с обоих концов. Зеленский и Лукашенко абсолютно два разных человека и общего между ними вообще ничего нет, уверен он, у одного есть чувство юмора, а у другого тоже есть, но не смешное. Зеленский современный человек, считает он, а другой председатель колхоза и вот так он себя и ведет, как старый партийный работник.

«Я не знаю, почему Путин и Лукашенко так себя ведут, но мне кажется, что это просто запугивание Украины. И мне кажется, что Лукашенко не совсем понимает, что говорит, когда боится баз НАТО в Украине. Путин понимает гораздо больше, чем Лукашенко, но его поведение тоже такое пугание из-за баз НАТО. Я, когда служил в России, им говорил, что страны НАТО - это стабильность, на страны НАТО никто никогда не нападал. И две демократические страны никогда за всю историю между собой не воевали», - резюмировал он.

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