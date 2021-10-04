Председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов в Украине Елена Сотскова рассказала, насколько реально перенять польский опыт в пенсионном реформировании и сколько времени на это понадобится.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк.

«Украине понадобится как минимум пять лет, чтобы саккумулировать в накопительном уровне какой-то значительный ресурс. Для этого должно пройти время. Хотя по некоторым расчетам, если уже начать с 1 января 2023 года отчисления, то первый год это уже будет достаточно внушительная сумма, которую можно будет инвестировать. Речь идет о порядка 400 миллиардов гривен, то есть это достаточно большая сумма денег», - подчеркнула она.

Сотскова объяснила, почему Украине понадобится именно пять лет, потому что за пять лет можно будет увидеть конкретные результаты. За это время можно будет накопить определенные ресурсы, считает она, когда люди, готовые выходить на пенсию, смогут получить деньги из этого пенсионного фонда. Это тот срок, подтвердила она, за который можно будет конкретно увидеть результаты и исправить ошибки, которые могут возникнуть в процессе внедрения накопительного уровня.

«После чего можно будет идти дальше с новым опытом. А солидарная пенсионная система в Украине никуда не денется. И хочу сказать тем людям, которым уже за 50 лет, что им не стоит волноваться. Потому что пенсия, гарантированная от государства, будет всегда. Второй вопрос, будет ли вас удовлетворять пенсия, гарантированная государством. Потому что в Украине только 16 миллионов занятых человек, которые платят налоги. И почти 12 миллионов пенсионеров, то есть практически идет один к одному. Так что, если не внедрять накопительную пенсионную систему, пенсия с каждым годом будет уменьшаться», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что один работающий будет содержать одного пенсионера.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывал, что солидарная пенсионная система разваливается на глазах.



