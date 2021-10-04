Владимир Андрусишин, основатель и директор компании ALIGHT, депутат Киевсовета в интервью изданию Kyiv.Press рассказал о негативных последствиях выступлений российских артистов в Украине с культурной и экономической точек зрения.

В частности, депутат зарегистрировал проект решения о внесении изменений в Налоговый кодекс для определения ставки военного сбора от дохода для граждан России от участия в мероприятиях на территории Украины.

«Я против России во всех проявлениях. В то же время глобально не прочь артистов, но, как чиновник, смотрю с экономической точки зрения. Российские исполнители приезжают в Украину и забирают часть наших денег», - говорит Андрусишин.

Он пояснил, что если бы жители столицы отдавали средства на посещение концертов украинских исполнителей, то эти деньги остались бы в Украине, однако у наших граждан нет понимания этого, поэтому он зарегистрировал соответствующий проект решения-обращения к парламенту, который прошел все комиссии. По его мнению, такой сбор должен составлять не менее 10%.

Депутат отметил, что нельзя, например, просто запретить въезд всем российским исполнителям в Украину, ведь для этого нет оснований - не все из них нарушали украинское законодательство, незаконно въезжая в Крым, хотя они все равно имеют плохое моральное воздействие.

«Я не за деньги, но хочу, чтобы россияне стали меньше к нам ездить», - заявил Андрусишин.

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