Представители Национального Корпуса сообщили на своем официальном сайте, что 2 октября в столице Украины по инициативе Андрея Билецкого прошло обучение «Тотальное сопротивление».

Как отмечается в публикации, Украина сейчас находится в состоянии войны, когда-либо Россия может начать свое наступление, а потому государство должно быть готово к этому.

Тем не менее, подчеркивают представители Нацкорпуса, та территориальная оборона, которую сейчас предлагает украинская власть, построена по советскому образцу, а потому подготовкой населения приходится заниматься патриотическим кругам. «Действующая власть, принимая нелепый законопроект «Об основах национального сопротивления», превращает территориальную оборону в фарс», - говорится в публикации.





На сайте рассказывается, что открытое обучение «Тотальное сопротивление» провели военные инструкторы и ветераны войны с РФ, а участие в нем приняли более 300 желающих. «Во время подготовки участники изучали основы тактики, огневой подготовки и ножевого боя, проходили полосу препятствий, получили навыки оказания первой домедицинской помощи», - сообщает Нацкорпус.

В публикации также добавляется, что специалисты готовы помочь населению научиться защищать свою страну, а такие мероприятия на самом деле должно организовывать государство.

Как сообщала Politeka, Национальный Корпус приглашает сегодня приходить под ОП и поддержать заключенных ветеранов.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал о слабых местах в борьбе с пятой колонной.



