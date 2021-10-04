В 2007 году в городе Бровары состоялась приватизация отеля Grand Sport по заниженной цене. По решению суда имущество арестовали и передали в Арму, однако виновники до сих пор не наказаны.

Об этом пишет портал Политпортал со ссылкой на Facebook экономиста Александра Постола. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

“В 2007-2008 годах учредитель ООО “Развлекательный центр спорта” и сотрудник прокуратуры Галайба Владислав Александрович и судья Сибига Александр Николаевич вступили в преступный сговор со служебными лицами Броварского городского Совета с целью присвоение коммунального имущества площадью около 800 квадратных метров. В дальнейшем, путем коррупционных и мошеннических схем, вместо 800 квадратных метров они присвоили целостный имущественный комплекс “Спорт” площадью 3500 квадратных метров, в дальнейшем перепродав его в своей фирме “ООО “Развлекательный центр спорта”, - говорится в заметке Александра Постола.

По данным Youcontrol собственниками ООО “Развлекательный центр спорта” была Светлана Корнийко, София Галайба и ее сын, работник прокуратуры Владислав Галайба. При этом, Светлана Корнийко является сестрой судьи ВХСУ на тот момент Александра Сибиги.

По информации “Честно”, Александр Сибига был судьей с 1996 года, принимал сомнительные решения и не задекларировал дом в Киеве. Так, Общественный совет добропорядочности утвердил заключение о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики.

“Имущественный комплекс присвоили по заниженной стоимостью в 130 тыс. грн. Хотя по заключению экспертизы на момент оформления права собственности стоимость комплекса составляла 25 млн. Делами в гостинице занималась сестра Александра Сибиги, Светлана Корнийко", - указано в заметке Постола.

Отметим, что данные Clarity Project подтверждают, что учредителем ООО “Ресторан “Спорт” является Галайба Владислав Александрович.

"Галайба был работником прокуратуры, однако с 2020 года потерял право на занятие адвокатской деятельностью”, - говорится в заметке Александра Постола.

Так, целостный имущественный комплекс “Спорт”, что находится в городе Бровары на улице Гагарина, 28 был передан во владение управленцам, хотя по решению Броварского городского совета он подлежал приватизации на аукционе. 24 мая 2007 года ресторан должен был быть включен в перечень объектов, подлежащих приватизации, однако до приватизации объект передан не был.

18 февраля 2013 года суд открыл уголовное производство № 22013100000000080 относительно мошенничества с присвоением отеля по статьям ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Второе уголовное производство было открыто 1 марта 2021 года.

Прокурор предоставил ходатайство об аресте гостиничного комплекса и передаче его в качестве вещественного доказательства в АРМА, а уже 6 мая 2021 года Печерский районный суд города Киева принял арест.

“В ходе следствия установили, что служебные лица ООО “Ресторан “ІНФОРМАЦІЯ_1” и ООО “Развлекательный центр спорта”, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно завладели чужим имуществом — целостным имущественным комплексом... Служебные лица ООО “Ресторан ІНФОРМАЦІЯ_1” вступили в преступный сговор со служебными лицами Броварского городского Совета, а также с другими неустановленными лицами, с целью присвоение коммунального имущества м. Бровары, Киевской области”, - говорится в данных определения Печерского районного суда.

В постановлении суда отмечается, что Владислав Галайба обратился в Киевский межобластной апелляционный хозяйственный суд с иском о том, что он хочет получить право собственности на имущество.

“Галайба умышленно скрыл от суда тот факт, что помещение ресторана и отеля “Grand Sport” не передавались в его собственность, а он распоряжался только имуществом, которое размещалось в нем”, - говорится в заметке Постола.

В деле указано, что экспертиза показала, что данные о собственности на помещение ресторана и отеля были внесены в документ позже, чем он был датирован. В частности, появилась строка”с помещением". Такое дело передали в суд, который признал, что была допущена описка, и вместо имущества надо предоставить право собственности на весь гостинично-ресторанный комплекс. Чтобы завершить приватизацию, объект площадью 3498,1 квадратный метр продали.

“На момент продажи целостного имущественного комплекса, его стоимость составляла 25 393 499 гривен с НДС (в договоре купли-продажи стоимость была определена в сумме 132 563 грн.). Таким образом, как указывает прокурор в ходатайстве, служебные лица ООО “Ресторан ІНФОРМАЦІЯ_1” и ООО “Развлекательный центр спорта” присвоили имущество территориальной общины города Бровары, чем лишили права собственности территориальную общину в лице Броварского городского совета на здание и его помещения”, - говорится в материалах суда.

Отмечается, что ООО “Ресторан “Спорт” был прекращен, как юридическое лицо, о чем свидетельствует запись в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей № 7433210. Кассационный суд отменил постановление Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда от 15 февраля 2010 года об исправлении описки. Имущественный комплекс стал вещественным доказательством в уголовном производстве.

“Следственный судья приходит к убеждению об удовлетворении требований ходатайства о передаче имущества на хранение до Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с целью достижения задач уголовного производства”, - указано в постановлении суда от 6 мая 2021 года.

Сейчас Печерский суд дважды отклонил ходатайство адвокатов по делу и оставил арест имущества. Однако приговоров по делу до сих пор нет и официальное решение относительно судьбы имущества не принято.