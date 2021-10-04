Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал “слуг народа” повысить зарплаты рядовым сотрудникам системы министерства, которые “должны получать достойную зарплату”.
Об этом шла речь во время его выступления в Трускавце на сессии с силовиками, - передает Антикор со ссылкой на УНН.
“Они (правоохранители — ред.) должны получать достойную зарплату”, — заявил Монастырский.
Также глава МВД пояснил, где найти средства на повышение зарплат правоохранителям.
"Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции — табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен”, — подчеркнул Монастырский.
Об этом шла речь во время его выступления в Трускавце на сессии с силовиками, - передает Антикор со ссылкой на УНН.
“Они (правоохранители — ред.) должны получать достойную зарплату”, — заявил Монастырский.
Также глава МВД пояснил, где найти средства на повышение зарплат правоохранителям.
"Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции — табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен”, — подчеркнул Монастырский.