Очень часто можно услышать пророссийский нарратив, что базы НАТО – это что-то плохое. Неужели Путин их так боится?

Об этом рассказал капитан первого ранга ВМС США Гари Табахв программе «Акценты».

«Я думаю, что Путин, как любой человек, у которого много власти и так долго, отравленный и больной и я это имею ввиду в прямом смысле слова: я не пытаюсь его унизить. Он заражен и болен этим», - отметил Табах.

По мнению эксперта, Путин – параноик и предугадать, что у него в голове, очень сложно. Табах сказал, что Путин, как Гитлер, Сталин и любой другой диктатор, боится своего окружения.

«Он боится много чего, я думаю. Его страхи огромны и он думает, что НАТО – это такой большой плохой дядька, который придёт и что-то у него отнимет», - сказал Табах.

По словам Табаха, люди, которые долго пребывают во власти, имеют свойство портиться со временем и подвергаться разным страхам, например страху потерять власть или быть преданным своим ближайшим окружением.

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https://youtu.be/JvGhrZE6DfA