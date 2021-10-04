Национальный Корпус призывает приходить сегодня (4 октября) в 16:00 под Офис Президента и поддержать заключенных патриотов и ветеранов. Об этом было сообщено в их Telegram.

В публикации отмечается, что данное мероприятие организовано с целью напомнить властям о репрессированных патриотах и ветеранах.

«Мы напомним о каждом из репрессированных преступным режимом. Напомним, что он пошел против собственных защитников», - сказано в публикации.

В телеграм указано, что в прошлый раз во время протестов верхушка власти использовала большое количество сотрудников правоохранительных органов, а затем начали появляться, по мнению представителей Нацкорпуса, беспочвенные дела и обвинения в сторону ветеранов.







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