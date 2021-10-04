Поклонники знаменитой украинской исполнительницы и экс-участницы группы «НеАнгелы» Славы Каминской с интересом наблюдают за ее отношениями с бывшим мужем Эдгаром Каминским.

С момента официального развода звездной пары прошло около года, но время от времени в микроблоге певицы появляются совместные фото с отцом своих детей – дочери Лауры и сына Лео. И стоит только подобному кадру мелькнуть на странице рыжеволосой вокалистки, как фанаты с надеждой ждут новостей об их воссоединении, пишет Hyser.ua.

В комментариях к снимку фолловеры отметили, что несмотря на статус "бывших", вместе они смотрятся очень гармонично. "Ваши отношения - образец для всех пар, любящих своих детей!", "Какие адекватные родители, оставаться родными людьми. любо дорого смотреть на это👍♥️" - написали гости страницы.

К слову, экс-супруги вместе посещают все важные для чад мероприятия и своим примером доказывают, что дружба после развода возможна. В микроблоге Славы Каминской есть немало фотодоказательств тому:

Слава Каминская и Эдгар Каминский с детьми. Фото: Instagram

Слава Каминская и Эдгар Каминский с детьми. Фото: Instagram

Слава Каминская и Эдгар Каминский с детьми. Фото: Instagram

Однажды певица пояснила, что они с экс-мужем проделали колоссальную работу над собой, но оно того стоило: "Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций".