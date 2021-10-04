Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о создании Офиса защиты бизнеса при МВД, целью которого будет защита прав предпринимателей и инвесторов в Украине.

Завальнюк сообщила, что Министерство внутренних дел Украины запустило работу Офиса защиты бизнеса при ведомстве, руководителем которого определен советник министра внутренних дел Украины, экс-замглавы МВД Антон Геращенко. По словам журналистки, представители крупного бизнеса Украины в поисках защиты своих интересов обратились за помощью в МВД, так как они разочаровались в судебной системе и устали бороться за право честно работать.

«Таким образом МВД стало еще и Министерством защиты прав бизнеса и инвестиций в Украине.Теперь в МВД будет работать целая структура – Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации по вопросам защиты предпринимателей. И мы еще не раз озвучим результаты их работы, ведь защита бизнеса в Украине является приоритетным направлением в поднятии с колен экономики нашей страны», - считает Завальнюк.

При этом журналистка отметила, что на самом деле все вопросы, которые были озвучены, возникли не в этом году и даже не в прошлом, а были известны правительству страны уже давно.

«Крышивание» теневого рынка и схемы контрабанды убивали экономику Украины больше 20 лет. Поэтому первым шагом в диалоге между правоохранительными органами и бизнесом было восстановление доверия и защита интересов», - говорит Завальнюк.

По ее словам, Денис Монастырский сразу озвучил план работы в данном направлении, среди которого детенизация рынков, а также противодействие рейдерству, борьба с контрабандой и вытекающей из нее коррупцией в правоохранительной сфере. Кроме того, добавила журналистка, планируется борьба с контрафактной продукцией.

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