Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал, почему Венгрия согласилась на менее выгодные условия транзита газа через контракт с российским «Газпромом» в обход территории Украины.

Он рассказал, что Венгрия подписала с российским «Газпромом» контракт на поставки 4 млрд кубометров газа в год в течение 15 следующих лет в обход территории Украины. Он отметил, что сейчас поставки газа в Венгрию осуществляются по двум направлениям – Берегово на украино-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской.

«Нынешний прямой маршрут Россия-Украина-Венгрия является более коротким и выгодным для Венгрии. Но по сути Венгрия идет на дополнительные убытки, поскольку меняется направление и прокачки газа, и Венгрии придется перестроить всю газопроводную систему на реверс – это существенные деньги», - говорит Бортник.

Он добавил, что до этого Венгрия также являлась транзитером ­– через ее территорию качали газ в Хорватию, Сербию, Боснию и Герцоговину, и этот газ сначала проходил через Украину. Сейчас, говорит Бортник, эти деньги выпадают из бюджета Венгрии. Кроме того, отметил политолог, у Венгрии не особо хорошо складываются отношения с Турцией, через Южный поток которой будут транспортировать основную часть этого газа.

«Поэтому сам контракт с «Газпромом» стоит рассматривать в качестве закономерного следствия многолетнего конфликта Украины с Венгрией и лоббизма со стороны РФ. Это результат языкового вопроса, и паспортного конфликта, Венгрия очень резко реагировала на закрытие венгероязычных школ в Украине, блокировала ее сотрудничество с НАТО и ЕС. Сложный диалог относительно венгерского сепаратизма и раздачи венгерских паспортов на Закарпатье тоже были в корне этой проблемы», - считает Бортник.

По его мнению, Венгрия, как и Германия с Северным потоком-2, дает знак, что она не видит гарантий безопасности в получении энергоносителей через территорию Украины на фоне войны на Донбассе и сохраняющейся экономической нестабильности.

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