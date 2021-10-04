В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук рассказала, как уход Меркель отразится на Украине.

«За время правления Ангелы Меркель в Украине происходили самые сложные политико-правовые события. И Германия всегда стояла рядом с нами и поддерживала наше демократическое развитие. Поэтому забрасывать Меркель, будто она использовала Украины в своих каких-то политических вопросах, нельзя. Так же как нельзя было проявлять определенное неуважение нынешней власти, когда они перед выборами в Бундестаг сделали ставку на партию «Зеленых», таким образом мы проявилиполитическую недальновидность», - сообщила она.

Ставнийчук сказала, что европейская политика очень консервативная, особенно немецкая. Если говорить о Европейском Союзе и в целом о Европе, подчеркнула она, Германия, так же как и Франция, является одной из стран основателей ЕС. Это страны, которые практически удерживают своим бюджетом ЕС, подтвердила она, поэтому недооценивать канцлера Германия или Германию и страны Европы в отношениях с Украиной – это совершенно безответственно.

«Если вспомнить недавние заявления господина Ермака о том, что он хочет провести встречу в Нормандии еще в возможности пребывания на своем посту госпожи Меркель, это достаточно странно выглядит, потому что госпожа Меркель приезжала в Украину как раз с тем вопросом, что пора проводить заседание. Она предлагала соответствующий план, который был не воспринят украинской властью. Поэтому я думаю, вряд ли сегодня госпоже Меркель уже будет очень интересно участвовать в подготовке Нормандской встречи», - резюмировал она.

Напоминаем, Politeka сообщала, со слов Романенко, что предыдущий президент был для Германии несколько прогнозируемым.

Также ранее, для Politeka Бизяев рассказывал, что никто не ждал так прихода администрации Байдена как Ангела Меркель.