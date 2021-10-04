В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук рассказала, как уход Меркель отразится на Украине.
«За время правления Ангелы Меркель в Украине происходили самые сложные политико-правовые события. И Германия всегда стояла рядом с нами и поддерживала наше демократическое развитие. Поэтому забрасывать Меркель, будто она использовала Украины в своих каких-то политических вопросах, нельзя. Так же как нельзя было проявлять определенное неуважение нынешней власти, когда они перед выборами в Бундестаг сделали ставку на партию «Зеленых», таким образом мы проявилиполитическую недальновидность», - сообщила она.
Ставнийчук сказала, что европейская политика очень консервативная, особенно немецкая. Если говорить о Европейском Союзе и в целом о Европе, подчеркнула она, Германия, так же как и Франция, является одной из стран основателей ЕС. Это страны, которые практически удерживают своим бюджетом ЕС, подтвердила она, поэтому недооценивать канцлера Германия или Германию и страны Европы в отношениях с Украиной – это совершенно безответственно.
«Если вспомнить недавние заявления господина Ермака о том, что он хочет провести встречу в Нормандии еще в возможности пребывания на своем посту госпожи Меркель, это достаточно странно выглядит, потому что госпожа Меркель приезжала в Украину как раз с тем вопросом, что пора проводить заседание. Она предлагала соответствующий план, который был не воспринят украинской властью. Поэтому я думаю, вряд ли сегодня госпоже Меркель уже будет очень интересно участвовать в подготовке Нормандской встречи», - резюмировал она.
Напоминаем, Politeka сообщала, со слов Романенко, что предыдущий президент был для Германии несколько прогнозируемым.
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Также ранее, для Politeka Бизяев рассказывал, что никто не ждал так прихода администрации Байдена как Ангела Меркель.