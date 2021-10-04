Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Дмитрий Линько в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, почему сейчас постоянно происходят ротации во власти.

"Пришли к власти люди, которые вообще не имели никакой политической истории. Не имели истории управления государством. А у нас почему-то в обществе такое сформировалось мнение, что политик — это всегда отрицательно. Что давайте будут управлять страной не люди, которые хоть что-то понимают в управлении, в бюджетообразовании, каком-то планировании. Потому что все же это плохо. Это хорошо, если ты разбираешься в этом", - сказал Линько.

Он отметил, что в Украине часто во власть попадают звезды, которые не имеют необходимого опыта для управления страной.

"Хорошо играешь в футбол — давай ты будешь управлять у нас транспортным комитетом. Это же в принципе легко, научиться за полчаса транспортным комитетом управлять. Или как Николай Тищенко... Нет никаких претензий, хороший, возможно, человек. Но какое отношение они имеют к государственному управлению? Так случилось, что украинцы решили, а давайте будем экспериментировать. И мы отдали всем этим людям власть. Вот, мы наблюдаем за этим экспериментом... Возможности у власти чрезвычайно велики. Никто не имел такого кредита доверия, и таких возможностей для изменений и реформ - добавил Дмитрий Линько.

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