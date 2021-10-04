Что такое на самом деле налоговая амнистия, и является ли этот закон полезным? Об этом рассказал политолог и экономист Валерий Клочок в программе «Акценты».

«В целом идея неплохая. Если сравнивать первый законопроект, который был внесен Зеленским еще в 2019 году, и то, что мы получили на выходе, то это два разных документа. Сначала идея в ОП была следующая – обложить все», - отметил Клочок.

По словам эксперта, сначала этот законопроект был нацелен на налогообложение всего нажитого людьми: движимое или недвижимое имущество, накопления и так далее. Как отметил Клочок, этот налог должен был взыскать 5%.

«Это была безумная идея, я спрашивал коллег экономистов: Скажите мне, я правильно прочитал? У меня в голове не укладывалось:например, вы имеете домик или квартиру, построенную в 80-х годах прошлого столетия, а вам надо будет за нее платить налог», - сказал Клочок.

Эксперт рассказал, что в Верховной Раде этот закопроект отозвали и появилась другая инициатива, которая предусматривает легализацию средств, которые вы заработали. По его словам, если теневые накопления составляют менее 400 тысяч гривен, то вы можете не легализировать эти средства, а если больше, то вы можете внести соответствующие средства на депозитный счет и оплатить 5% налога.

«Идея неплохая и эти деньги могут попасть в банковскую систему, но возникает вопрос - а дальше что? Банковская система должна направлять больше денег в экономику, а сегодня банковская система работает по-другому – финансовизация мировой экономики», - подчеркнул эксперт.

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