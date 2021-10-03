Внучка легендарной исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко поделилась новым фото в Instagram

Девушка является активным пользователем соцсетей, где регулярно выставляет свои новые снимки. Некоторые из них могут быть даже слишком откровенными, но саму Соню, жизнь которой отчасти связана с модельным бизнесом, это похоже совсем не смущает. Так, она снова поделилась весьма нежным кадром в Instagram, на котором блеснула своими длинными ножками. Об этом пишет Hyser.

На представленном фото 20-летняя Соня Евдокименко позирует на фоне ботанического сада в Нью-Йорке, где, к слову, она проживает уже несколько лет. Она запечатлена в элегантном белом платье и бежевых ботинках.

Стоит отметить, что Соня с радостью делится в профиле и фото со своим молодым человеком, которым является украинский IT-предприниматель Денис Жаданов. Известно, что он тоже проживает в США, где, судя по всему, и познакомился с внучкой Ротару.

Дело в том, что относительно этого остается только строить догадки, поскольку сама Евдокименко не сильно любит распространяться о своей личной жизни. Тем более, что опыт предыдущих отношений показал ей, что счастье любит тишину.

До Дениса у нее были длительные отношения с французом по имени Марко Дюмениль, но они так и не закончились свадьбой. Почему так получилось, Евдокименко не стала объяснять. Экс-влюбленные любили часто путешествовать вместе и делились романтическими фотографиями из своих поездок.