Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как на нее надевают нижнее белье перед съемками

Украинска телеведущая Леся Никитюк старается быть предельно откровенной со своими поклонниками. Так, в сторис своего микроблога звезда опубликовала компрометирующее видео, показав, как она готовится к ночным съемкам, пишет hyser.ua.

В кадре Леся запечатлена в гримерке. Она одета в кожаную мини-юбку черного цвета, куртку в тон и блузу с белым отложным воротничком. В кадре также присутствует неизвестный мужчина, который сидит у ног теледивы. Как оказалось, это стилист Никитюк, который помогал звезде надевать… рейтузы. Да, Леся показала поклонникам всю подноготную ночных съемок. Оказывается, чтобы не замерзнуть, знаменитости даже под самую короткую мини-юбку или платье могут поддеть утепляющее белье.

Во время записи этого видео Леся интересовалась у своего стилиста, прибегают ли к таким ухищрениям модели во время фотосессий. На это он ответил утвердительно. Естественно, если позволяет наряд, а температура прохладная, модели стараются утеплиться, и не рисковать лишний раз своим здоровьем. Однако бывает и так, что позируют звезды в столь откровенных нарядах, что поддеть под него белье просто нет возможности. Тогда, конечно, им приходится мерзнуть или же включать обогреватели, которые немного подогреют окружающий воздух.

Отметим, что после «утепления» внешне Леся выглядела так же прекрасно, как и до. Рейтузы абсолютно не изменили ее фигуру, но зато теледиве будет не так холодно сниматься «в ночную смену».

Никитюк отличается «простым» взглядом на жизнь и дружескими отношениями со своими фолловерами. Согласитесь, мало кто из звезд решился бы показать, как на нее надевают рейтузы.